Молодші моделі німецької марки отримали гібридні силові установки нового покоління, здатні забезпечити до 90% щоденних переміщень власника чисто електричним пробігом.

Чотиридверне купе, шутінг-брейк та компактний кросовером з літерою “А” в індексі отримали свою порцію електрики від старших моделей Mercedes. Виробник запевняє, що більшість часу в поїздках бензиновий мотор буде вимкнений.

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Комбінована силова установка складається з 1,3-літрового турбомотора (160 к.с. і 250 Нм), електромотора (102 к.с. і 300 Нм), акумулятора на 15,6 кВт*год та “розумного” 8-ступінчатого автомата. Увесь комплекс має сукупну віддачу у 218 к.с. і 450 Нм. Така продуктивність забезпечує гібридам характеристики, близькі до показників тих же моделей з 2-літровими моторами, але кращі за паливною економічністю та крутним моментом.

Бензо-електрична силова установка дозволяє новинкам Mercedes-Benz рухатись виключно на електричній тязі – вони можуть долати від 64 до 79 кілометрів без бензину. При цьому максимальна швидкість в електро-режимі обмежена позначкою 140 км/год, а у звичайному – 220-240, залежно від моделі та версії. Споживання пального в комбінованому циклі коливається від 1,4 до 1,8 літрів на 100 кілометрів.

Фото: лінійка гібридних версій Mercedes-Benz / Daimler

Mercedes-Benz оголосив і ціни на CLA Coupé, CLA Shooting Brake та GLA для Європи. Найдешевшим є чотиридверне купе, що коштує від 36 943 євро, за універсал дилери просять мінімум 37 300 євро, а компактний кросовер в базовій комплектації обійдеться у 37 663 євро.

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