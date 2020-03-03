Младшие модели немецкой марки получили гибридные силовые установки нового поколения, способные обеспечить до 90% ежедневных перемещений владельца чисто электрическим пробегом.

Четырехдверное купе, шутинг-брейк и компактный кроссовер с буквой "А" в индексе получили свою порцию электричества от старших моделей Mercedes. Производитель уверяет, что большую часть времени в поездках бензиновый мотор будет выключен.

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Комбинированная силовая установка состоит из 1,3-литрового турбомотора (160 л.с. и 250 Нм), электромотора (102 л.с. и 300 Нм), аккумулятора на 15,6 кВт*ч и "умного" 8-ступенчатого автомата . Весь комплекс имеет совокупную отдачу в 218 л.с. и 450 Нм. Такая производительность обеспечивает гибридам характеристики, близкие к показателям тех же моделей с 2-литровыми моторами, но лучшие по топливной экономичности и крутящему моменту.

Бензо-электрическая силовая установка позволяет новинкам Mercedes-Benz двигаться исключительно на электрической тяге – они могут преодолевать от 64 до 79 километров без бензина. При этом максимальная скорость в электро-режиме ограничена отметкой 140 км/ч, а в обычном – 220-240, в зависимости от модели и версии. Расход топлива в комбинированном цикле колеблется от 1,4 до 1,8 литров на 100 километров.

Фото: линейка гибридных версий Mercedes-Benz / Daimler

Mercedes-Benz объявил цены на CLA Coupé, CLA Shooting Brake и GLA для Европы. Самым дешевым является четырехдверное купе, которое стоит от 36 943 евро, за универсал дилеры просят минимум 37 300 евро, а компактный кроссовер в базовой комплектации обойдется в 37 663 евро.

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