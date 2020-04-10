Тонкий підкол чи дружній жарт, але, в будь-якому разі, дуже вдалий.

Audi розмістила на своїх сторінках в соцмережах відеоролик з подякою своїм шанувальникам по всьому світу за участь у Four Rings Challenge. Дотепники з Mercedes-Benz знайшли свій спосіб створити “Чотири Кільця”.

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28 березня Audi опублікувала заклик до своїх шанувальників по всьому світу, проявити креативність у створенні логотипу марки в будь-який спосіб. Усім бажаючим пропонувалось розміщувати свої роботи в соцмережах із хештегом Four Rings Challenge. З зібраних фото та відео Audi скалала колаж та розмістила ролик на своїй сторінці у Facebook.

Однак виклик прийняли не тільки шанувальники Audi, земляків підтримали навіть конкуренти. Відповідь Штутгарта, звичайно, не могла бути простим художнім твором. На відео, розміщеному на сторінці Mercedes-AMG, спортивний кабріолет AMG C63 в дріфті малює на асфальті чотири бублика.

Відео супроводжує текст: “Агов, Ауді, #FourRingsChallenge прийнято! Ми всі об'єднані однією пристрастю, тому і ми додамо свій творчий внесок. @Audi, ми сподіваємося, що вам сподобається результат і покажіть нам, як виглядає ваш почерк”. Тут варто зазначити, що в лінійці моделей Audi всі автомобілі мають передній або повний привід, тоді як у Mercedes авто з повним або заднім приводом – тобто показати дріфт на серійній моделі Audi майже неможливо.

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