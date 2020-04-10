Блогери з "Гараж 54" прославились своїми абсурдно-дивовижними автомобільними творіннями на увесь світ, завдяки англомовній версії свого каналу. За океаном гаражні експериментатори відомі, як "крейзі рашенз".

У професійному дріфті існує таке поняття, як “тандемний дріфт” – водії двох машин тримаються якмога ближче один до одного та синхронно виконують усі фігури. У цьому відео можна побачити приклад абсолютного тандему.

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Судячи з відео Garage 54, у будь-якому куточку Росії можна знайти кілька нікому не потрібних роздовбаних “Жигулів”, з якими можна робити все, що заманеться. Непотріб на колесах мало на що може згодитись, але добре підходить для гаражних експериментів.

Garage 54 поділився новим відео з засніженої гоночної траси, на якій хлопці вирішили попрактикуватись у парному дріфті. А для того, щоб їхати в тандемі було легше, пару “Жигулів” з’єднали докупи за допомогою зварювального апарата.



Після кількох пробних заїздів, навіть водії без досвіду та спеціальних навичок змогли синхронізуватись і показати кілька ефектних заносів. І не біда, що в процесі в однієї машини відлетіло колесо – коли їх 8, втрата одного не надто впливає на водіння.

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