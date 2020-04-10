Блогеры "Гараж 54" прославились своими абсурдно-удивительными автомобильными творениями на весь мир, благодаря англоязычной версии своего канала. За океаном гаражные экспериментаторы известны, как "Крейзи рашенз".

В профессиональном дрифте существует такое понятие, как “тандемный дрифт” – водители двух машин держатся как можно ближе друг к другу и синхронно выполняют все фигуры. В этом видео можно увидеть пример абсолютного тандема.

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Судя по видео Garage 54, в любом уголке России можно найти несколько никому не нужных раздолбанных “Жигулей”, с которыми можно делать все, что заблагорассудится. Хлам на колесах мало на что может пригодиться, но хорошо подходит для гаражных экспериментов.

Garage 54 поделился новым видео с заснеженной гоночной трассы, на которой ребята решили попрактиковаться в парном дрифте. А для того, чтобы ехать в тандеме было легче, пару “Жигулей” соединили вместе с помощью сварочного аппарата.

После нескольких пробных заездов, даже водители без опыта и специальных навыков смогли синхронизироваться и показать несколько эффектных заносов. И не беда, что в процессе у одной машины отлетело колесо – когда их 8, потеря одного не слишком влияет на вождение.

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