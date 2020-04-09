Стоимость 40-минутной поездки на ВАЗ-2101 составляет 2 200 гривен.

Чешская прокатная компания Hotelnakolech предоставляет в аренду ВАЗ-20011 по цене автомобилей бизнес-класса. Этот “раритет” 1976 года выпуска сдается как с водителем, так и без него.

40 минут проката “Жигулика” с водителем обойдется в 1 799 чешских крон (это почти 2 000 гривен), а 40-минутная поездка за рулем – 1 999 крон (2 200 гривен). При этом топливо уже включено в стоимость поездки.

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Получается, что за те же деньги, что в Чехии позволяют поездить на “копейке” день, в Украине ее можно купить навсегда! Ведь на рынке ВАЗ-201 стоит от 18 000 грн (на ходу!) до 60 000 (коллекционная модель).

“Жигули” в Чехии можно взять напрокат в центре Праги, где также сдаются много других машин – старинных или современных спортивных. Эта услуга рассчитана на туристов, которые ностальгируют по советскому прошлому.

Напомним, почему украинцы до сих пор покупают ВАЗ-2106.