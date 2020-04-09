Вартість 40-хвилинної поїздки на ВАЗ-2101 становить 2200 гривень.

Чеська прокатна компанія Hotelnakolech надає в оренду ВАЗ-20011 за ціною автомобілів бізнес-класу. Цей “раритет” 1976 року виготовлення здається як з водієм, так і без нього.

40 хвилин прокату “Жигуліка” з водієм обійдеться у 1799 чеських крон (це майже 2000 гривень), а 40-хвилинна поїздка за кермом – 1999 крон (2200 гривень). При цьому пальне вже включене у вартість поїздки.

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Виходить, що за ті ж гроші, що в Чехії дозволяють поїздити «копійкою» день, в Україні її можна придбати назавжди! Адже на ринку ВАЗ-201 коштує від 18 000 грн (на ходу!) до 60 000 (колекційна модель).

“Жигулі” в Чехії можна взяти напрокат в центрі Праги, де також здається багато інших машин – старовинних або сучасних спортивних. Ця послуга розрахована на туристів, які ностальгують за радянським минулим.

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