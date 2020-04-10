Тонкий подкол или дружеская шутка, но, в любом случае, очень удачно.

Audi разместила на своих страницах в соцсетях видеоролик с благодарностью своим поклонникам по всему миру за участие в Four Rings Challenge. Остряки из Mercedes-Benz нашли способ создать “Четыре Кольца”.

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28 марта Audi опубликовала призыв к своим поклонникам по всему миру, проявить креативность в создании логотипа марки в любой способ. Всем желающим предлагалось размещать свои работы в соцсетях с хэштегом Four Rings Challenge. Из собранных фото и видео Audi сложила коллаж и разместила ролик на своей странице в Facebook.

Однако вызов приняли не только поклонники Audi, земляков поддержали даже конкуренты. Ответ Штутгарта, конечно, не мог быть простым художественным произведением. На видео, размещенном на странице Mercedes-AMG, спортивный кабриолет AMG C63 в дрифте рисует на асфальте четыре бублика.

Видео сопровождает текст: “Эй, Ауди, #FourRingsChallenge принят! Мы все объединены одной страстью, поэтому и мы добавим свой творческий вклад. @Audi, мы надеемся, что вам понравится результат и покажите нам, как выглядит ваш почерк”. Здесь стоит отметить, что в линейке моделей Audi все автомобили имеют передний или полный привод, тогда как у Mercedes авто с полным или задним приводом – то есть показать дрифт на серийной модели Audi почти невозможно.

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