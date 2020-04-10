Значне здорожчання та ускладнення процедури реєстрації ГБО призвело до того, що українці майже перестали реєструвати газові установки на своїх авто.

У березні було зареєстровано 2 099 автомобілів, які змінили “техпаспорт” у зв’язку з офіційною реєстрацією ГБО. Для порівняння у лютому було проведено 2 531 таких операцій. Звісно, тут свої коррективи вніс і карантин запроваджений для Сервісних центрів з 18 березня. Але минулого року в цей же період українці набагато активніше оформлювали встановлення ГБО. Офіційну реєстрацію проходило 11,5 тис. автомобілів на місяць.

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Вся справа в тому, що в минулому році для реєстрації ГБО було достатньо довідки від СТО, яка це обладнання встановила. А ось з 2020 року власник автомобіля, на якому було встановлено ГБО, змушений їхати в спеціальну лабораторію в якій за 2 500 – 3 000 гривень перевірять чи правильно встановлено ГБО та випишуть відповідний документ. Без такого “папірця” Сервісні центри МВС у реєстрації ГБО відмовляють.

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Причетний до створення такої схеми колишній начальник Головного сервісного центру МВС, а нині міністр інфраструктури Владислав Криклій. Він же впевнений у необхідності повернення схеми обов’язкового техогляду для усіх автомобілів, яка була відмінена в 2011 році.

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