Значительное удорожание и усложнение процедуры регистрации ГБО привело к тому, что украинцы почти перестали регистрировать газовые установки на своих авто.

В марте было зарегистрировано 2 099 автомобилей, которые изменили “техпаспорт” в связи с официальной регистрацией ГБО. Для сравнения: в феврале было проведено 2 531 таких операций. Конечно, здесь свои коррективы внес и карантин, введенный для сервисных центров с 18 марта. Но в прошлом году в этот же период украинцы гораздо активнее оформляли установки ГБО. Официальную регистрацию проходило 11,5 тыс. автомобилей в месяц.

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Все дело в том, что в прошлом году для регистрации ГБО было достаточно справки от СТО, которая это оборудование установила. А вот с 2020 года владелец автомобиля, на котором было установлено ГБО, вынужден ехать в специальную лабораторию, в которой за 2 500–3 000 гривен проверят, правильно ли установлено ГБО, и выпишут соответствующий документ. Без такой “бумажки” Сервисные центры МВД в регистрации ГБО отказывают.

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Причастен к созданию такой схемы бывший начальник Главного сервисного центра МВД, а ныне министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он же уверен в необходимости возврата схемы обязательного техосмотра для всех автомобилей, которая была отменена в 2011 году.

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