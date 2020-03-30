Понятную и недорогую процедуру заменили на схему, которая за просмотр нескольких фотографий берет бешеные деньги.

Украинская газомоторная ассоциация обнародовала схему, как изменились правила регистрации ГБО по сравнению с прошлым годом. Согласно графику, в порядке оформления ГБО появилось несколько лишних шагов, которые привели к удорожанию процедуры для автомобилиста на 2500 грн.

Из-за этого количество регистраций ГБО резко снизилось, хотя в прошлом году около 10 тысяч автовладельцев переводили свои машины на газ. Теперь официально регистрируют ГБО единицы.

Путем внедрения писем в СЦ МВД в начале 2020 года были искусственно созданы условия, которые заставляют граждан оформлять сертификаты соответствия, законность которых вызывает сомнение.



Красным цветом выделены "лишние" этапы оформления ГБО в 2020 году.

На данный момент вопрос переоборудования автомобилей на ГБО регулируется:

ст. 32 Закона Украины "О дорожном движении",

Порядком переоборудования транспортных средств, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины №607 от 21.07.2010 г. (Далее - Порядок №607),

Порядком государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 7 сентября 1998 №1388 (далее - Порядок №1388).

Читайте также: сколько может принести новая схема сертификации ГБО

Указанными документами предусмотрен следующий порядок переоборудования:



1.Владелец автомобиля обращается на СТО, которое имеет соответствующее Свидетельство о согласовании конструкции, выданное Главным сервисным центром МВД (далее - ДСЦ МВД) для установки ГБО;

2.Владелец после установки ГБО обращается в один из органов оценки соответствия, которые предусмотрены законодательством, для оформления Акта технической экспертизы или сертификат соответствия, на свой выбор:

предприятия, имеющие сертификат государственной системы сертификации УкрСЕПРО. На сегодня не актуален, так как данная государственная система была отменена;

испытательные лаборатории, аккредитованные Национальным агентством аккредитации Украины (далее - НААУ). Таких лабораторий в Украине около 1000, размещенных во всех областных центрах и крупных городах;

орган сертификации, назначенные в установленном порядке. На сегодня - также аккредитованные НААУ. Таких органов - 9, но фактически с гражданами работает только 6.

3. С пакетом документов: свидетельства о согласовании конструкции от установщика и Актом технической экспертизы или сертификат соответствия, владелец автомобиля обращается в соответствующий сервисный центр и вносит информацию о ГБО в техпаспорт.

Читайте также: сколько авто с ГБО ввезено в Украину

Акт технической экспертизы был специально разработан и предусмотрен законодательством для унификации и регламентирования процедуры оценки соответствия для переоборудованных автомобилей.

Но, 24 января 2020 года Мининфраструктуры одновременно с НААУ направили в ДСЦ МВД Украины письма, в которых призывают ДСЦ МВД не выполнять существующее законодательство, а принимать для регистрации только сертификаты соответствия.

При этом указано, что должно осуществляться следующее:

установка ГБО производится СТО, как и раньше.

после владелец автомобиля должен обратиться в испытательную лабораторию, аккредитованную НААУ, но не оформлять Акт технической экспертизы, предусмотренный законодательством, а лишь - протокол испытаний.

и вот уже с этим протоколом испытаний и свидетельством владелец автомобиля обращается в орган сертификации, который и оформит (без обследования автомобиля и контроля каких-либо параметров) сертификат соответствия.

Таким образом, абсолютно искусственно введено обязательное обращение всех автовладельцев к 6 органам сертификации в Украине для получения совершенно необоснованного и неупорядоченного действующим законодательством документа – сертификата соответствия.

Если в 2019 году лаборатории брали за свои услуги до 600 грн., то теперь к этим средствам нужно еще дополнительно оплатить около 2000 - 4000 грн. органа сертификации. При этом, указанные органы сертификации принимают свидетельства о согласовании конструкции, выданное ДСЦ МВД, исключительно от «своих» компаний, где прописаны технические условия ФЛП Щедровой Я. Ю. Таких субъектов на сегодня 6, которые должны оформлять 10 000 установок ГБО на месяц (раньше свои Свидетельства имели более 300 организаций).

Читайте также: министр инфраструктуры оправдывает схему с ГБО

Важно, что при этом никаких изменений в законодательстве не произошло!

При анализе ситуации с изменениями было установлено, что фактически Мининфраструктуры пытается распространить ограничены полномочия органов сертификации, оговоренный им для сертификации автомобилей, которые впервые ввозятся в Украину согласно Постановлению КМУ от 9 июня 2011 г №738, на все виды переоборудования, которые урегулированы порядком№607 и №1388, то есть подменяет собой решение КМ Украины.

Органы сертификации, определяемые Мининфраструктуры, ограничены в полномочиях только на ввезенные авто.

Остальные органы оценки соответствия (лаборатории и органы сертификации) должны определяться НААУ, которое, будучи основной государственной организацией в сфере аккредитации, фактически, пытается самоустраниться.

Лозунги об обеспечении безопасности ГБО путем сертификации безосновательны, потому что орган сертификации не осматривает автомобиль, схема сертификации и критерии контроля не определены. Орган сертификации не имеет права осматривать автомобиль. Процедура сертификации ГБО никак не урегулирована. А в свой сертификат органы сертификации только вписывают протокол испытаний лаборатории, которая их проводила, беря за такой сертификат дополнительные 2000 - 4000 грн.

Основным аргументом Мининфраструктуры является ссылка на ст.32 Закона Украины “О дорожном движении”, согласно которой предусмотрено, что “Допуск к эксплуатации переоборудованных транспортных средств осуществляется только путем проведения специальных испытаний и оформления сертификата на соответствие требованиям действующих в Украине правил, нормативов и стандартов”.

Но предусмотренный указанной нормой документ “сертификат на соответствие требованиям действующих в Украине правил, нормативов и стандартов” не является “сертификатом соответствия”, предусмотренным Постановлением КМУ от 9 июня 2011 г №738, и вообще не определен законодательством Украины. Это два разных документа.

При этом вместо разработки и внедрения соответствующего законодательства Мининфраструктуры путем манипуляции и подмены понятий пытается внедрить монопольную схему оформления “сертификатов соответствия”, содержание и порядок оформления которого никак не регламентирован.

Более того, Мининфраструктуры игнорирует указанную норму в части того, что обязательным является именно проведение испытаний, фактически устраняя испытательные лаборатории от участия в оформлении переоборудования, создавая искусственную надстройку – органы сертификации.

Следует отметить, что в Украине на сегодня законодательством обязательная сертификация вообще не предусмотрена, заменена процедурой оценки соответствия, кроме искусственно созданной процедуры сертификации автомобилей при ввозе.

Украина стала Договаривающейся Стороной Женевского Соглашения 1958 года в соответствии с Законом Украины от 20.02.2000 г. №1448-111 “О присоединении Украины к Соглашению о принятии единых технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и / или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выданных на основе этих предписаний, 1958 года с поправками 1995 года" и заявила о намерении применять на своей территории Правила ЕЭК ООН, являющиеся приложением к Женевскому Соглашению 1958 года и содержащие соответствующие предписания.

Данное Соглашение, выполнение которого должно осуществляться Мининфраструктуры, вообще отменяет любые схемы сертификации, кроме именно сертификации производителем. То есть, Мининфраструктуры путем внедрения монополии прямо нарушает положения международного соглашения.

Исходя из изложенного, участникам рынка на сегодня очевидным является единственно возможный выход, а именно: до приведения законодательства в соответствие продолжить оформление и выдачу всеми органами оценки соответствия (испытательными лабораториями и органами сертификации) Актов технической экспертизы. Продолжать принимать на их основе документы для регистрации переоборудования. Сейчас это невозможно по причинам, указанным выше.

Напомним, что министра инфраструктуры вызвали на допрос.