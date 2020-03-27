Министр инфраструктуры Владислава Криклия вызвали на допрос в полицию по делу о незаконной сертификации иномарок. Соответствующий документ обнародовал нардеп Александр Дубинский.

Речь идет об уголовном производстве по ч.3 ст.358, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 УК, связанном с компанией “Порше Украина" и ГП "Государственный автотранспортный научно-исследовательский и проектный институт". Фирма является официальным импортером машин Volkswagen.

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В апреле 2017 года институт подписал с фирмой договор о выдаче сертификатов на машины моделей Golf и Golf Sportsvan с дизельными и бензиновыми двигателями стандарта EU-6, производства Германии. При этом в течение двух лет "Порше Украина" импортировала в Украину машины только с дизельными двигателями стандарта EU-5 из Мексики (2015). Дело в том, что данные машины не предназначались для европейского рынка. Всего в страну по поддельным сертификатам завезли почти 2,5 тыс. машин.

Все авто без проблем проходили регистрацию в сервисных центрах МВД. Организацию тогда возглавлял нынешний министр инфраструктуры.

Криклия вызвали по делу в качестве свидетеля. По словам Дубинского, в уголовном производстве фигурирует коллега министра по работе в Сервисном центре МВД Павел Шевченко.

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Напомним, что господин Криклий имеет непосредственное отношение к изменению правил регистрации ГБО. С нового года стоимость регистрации выросла с 600 до 3 тысяч гривен. Также министр инфраструктуры активно работает в направлении возвращения коррупционного техосмотра для легковых авто, который был отменен в 2011 году.