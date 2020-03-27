Міністр інфраструктури Владислава Криклія викликали на допит в поліцію у справі про незаконну сертифікації іномарок. Відповідний документ оприлюднив нардеп Олександр Дубинський.

Йдеться про кримінальному провадженні за ч.3 ст.358, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК, пов'язаному з компанією “Порше Україна” та ДП “Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут”. Фірма є офіційним імпортером машин Volkswagen.

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У квітні 2017 року інститут підписав з фірмою договір про видачу сертифікатів на машини моделей Golf та Golf Sportsvan з дизельними і бензиновими двигунами стандарту EU-6, виробництва Німеччини. При цьому протягом двох років “Порше Україна” імпортувала в Україну машини тільки з дизельними двигунами стандарту EU-5 з Мексики (2015). Справа в тому, що дані машини не призначалися для європейського ринку. Всього в країну за підробленими сертифікатами завезли майже 2,5 тис. машин.

Всі авто без проблем проходили реєстрацію в сервісних центрах МВС. Організацію тоді очолював нинішній міністр інфраструктури.

Криклія викликали у справі в якості свідка. За словами Дубинського, в кримінальному провадженні фігурує колега міністра по роботі в Сервісному центрі МВС Павло Шевченко.

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Нагадаємо, що пан Криклій має безпосереднє відношення до зміни правил реєстрації ГБО. З нового року вартість реєстрації зросла з 600 до 3 000 гривень. Також міністр інфраструктури активно працює у напрямку повернення корупційного техогляду для легкових авто, який був скасований в 2011 році.