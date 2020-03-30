Зрозумілу та недорогу процедуру замінили на схему, яка за перегляд кількох фотографій бере шалені гроші.

Українська газомоторна асоціація оприлюднила схему, як змінились правила реєстрації ГБО порівняно з минулим роком. Згідно графіку, в порядку оформлення ГБО з’явилось кілька зайвих кроків, які призвели до здорожчання процедури для автомобіліста на 2500 грн.

Через це кількість реєстрацій ГБО різко знизилась, хоча в минулому році близько 10 тисяч автовласників переводили свої автівки на газ. Тепер офіційно реєструють ГБО одиниці.

Шляхом впровадження листів в СЦ МВС на початку 2020 року було штучно створені умови, які змушують громадян оформляти сертифікати відповідності, законність яких викликає сумнів.



Червоним кольором виділені "зайві" етапи оформлення ГБО в 2020 році.

На даний момент питання переобладнання автомобілів на ГБО регулюється:

ст. 32 Закону України "Про дорожній рух",

Порядком переобладнання транспортних засобів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №607 від 21.07.2010р. (Далі - Порядок №607),

Порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 №1388 (далі - Порядок №1388).ґ

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Зазначеними документами передбачено наступний порядок переобладнання:

1.Власник автомобіля звертається на СТО, яке має відповідне Свідоцтво про узгодження конструкції, видане Головним сервісним центром МВС (далі - ДСЦ МВС) для установки ГБО;ґ

2.Власник після установки ГБО звертається в один з органів оцінки відповідності, які передбачені законодавством, для оформлення Акту технічної експертизи або сертифіката відповідності, на свій вибір:

підприємства, що мають сертифікат державної системи сертифікації УкрСЕПРО. На сьогодні не актуальне, так як дана державна система була скасована;

випробувальні лабораторії, акредитовані Національним агентством акредитації України (далі - НААУ). Таких лабораторій в Україні близько 1000, розміщених у всіх обласних центрах і великих містах;

орган сертифікації, призначені в установленому порядку. На сьогодні - також акредитовані НААУ. Таких органів - 9, але фактично з громадянами працює тільки 6.

3. З пакетом документів: свідоцтва про погодження конструкції від установника і Актом технічної експертизи або сертифікат відповідності, власник автомобіля звертається до відповідного сервісний центр і вносить інформацію про ГБО в техпаспорт.

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Акт технічної експертизи був спеціально розроблений і передбачений законодавством для уніфікації та регламентування процедури оцінки відповідності для переобладнаних автомобілів.

Але, 24 січня 2020 року Мінінфраструктури одночасно з НААУ направили в ДСЦ МВС України листи, в яких закликають ДСЦ МВС не виконувати існуюче законодавство, а приймати для реєстрації тільки сертифікати відповідності.

При цьому зазначено, що повинно здійснюватися наступне:

установка ГБО проводиться СТО, як і раніше.

після власник автомобіля повинен звернутися до випробувальної лабораторії, акредитованої НААУ, але не оформляти Акт технічної експертизи, передбачений законодавством, а лише - протокол випробувань.

і ось вже з цим протоколом випробувань і свідченням власник автомобіля звертається до органу сертифікації, який і оформить (без обстеження автомобіля і контролю будь-яких параметрів) сертифікат відповідності.

Таким чином, абсолютно штучно введено обов'язкове звернення всіх автовласників до 6 органам сертифікації в Україні, для отримання абсолютно необґрунтованого і неврегульованого чинним законодавством документа – сертифіката відповідності.

Якщо в 2019 році лабораторії брали за свої послуги до 600 грн., То тепер до цих коштів потрібно ще додатково сплатити близько 2000 - 4000 грн. органу сертифікації. При цьому, зазначені органи сертифікації приймають свідоцтва про узгодження конструкції, видане ДСЦ МВС, виключно від «своїх» компаній, де прописані технічні умови ФОП Щедрової Я. Ю. Таких суб'єктів на сьогодні 6, які мають оформляти 10 000 установок ГБО на місяць (раніше свої Свідоцтва мали більше 300 організацій).

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Важливо, що при цьому ніяких змін в законодавстві не відбулося!

При аналізі ситуації зі змінами було встановлено, що фактично Мінінфраструктури намагається поширити обмежені повноваження органів сертифікації, обумовлений ним для сертифікації автомобілів, які вперше ввозяться в Україну за Постановою КМУ від 9 червня 2011 р №738, на всі види переобладнання, які врегульовані порядком№607 і №1388, тобто - підміняє собою рішення КМ України.

Органи сертифікації, що визначаються Мінінфраструктури, обмежені в повноваженнях тільки на ввезені авто.

Решта органів оцінки відповідності (лабораторії і органи сертифікації) повинні визначатися НААУ, яке, будучи основною державною організацією в сфері акредитації, фактично, намагається самоусунутися.

Гасла про забезпечення безпеки ГБО шляхом сертифікації безпідставні, тому що орган сертифікації не оглядає автомобіль, схема сертифікації та критерії контролю не визначені. Орган сертифікації не має права оглядати автомобіль. Процедура сертифікації ГБО ніяк не врегульована. А в свій сертифікат органи сертифікації лише вписують протокол випробувань лабораторії, яка їх провела, беручи за такий сертифікат додаткові 2000 - 4000 грн.

Основним аргументом Мінінфраструктури є посилання на ст.32 Закону України “Про дорожній рух”, згідно з якою передбачено, що “Допуск до експлуатації переобладнаних транспортних засобів здійснюється лише шляхом проведення спеціальних випробувань та оформлення сертифіката на відповідність вимогам чинних в Україні правил, нормативів і стандартів”.

Але передбачений зазначеною нормою документ “сертифікат на відповідність вимогам діючих в Україні правил, нормативів і стандартів” не є “сертифікатом відповідності”, передбаченим Постановою КМУ від 9 червня 2011 р №738, і взагалі не визначений законодавством України. Це два різних документи.

При цьому замість розробки та впровадження відповідного законодавства Мінінфраструктури шляхом маніпуляції і підміни понять намагається впровадити монопольну схему оформлення “сертифікатів відповідності”, зміст і порядок оформлення якого ніяк не регламентований.

Більш того, Мінінфраструктури ігнорує зазначену норму в частині того, що обов'язковим є саме проведення випробувань, фактично усуваючи випробувальні лабораторії від участі в оформленні переобладнання, створюючи штучну надбудову – органи сертифікації.

Слід зазначити, що в Україні на сьогодні законодавством обов'язкова сертифікація взагалі не передбачена, замінена процедурою оцінки відповідності, крім штучно створеної процедури сертифікації автомобілів при ввезенні.

Україна стала Договірною Стороною Женевської Угоди 1958 року відповідно до Закону України від 20.02.2000 р. №1448-111 “Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та / або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року" і заявила про намір застосовувати на своїй території Правила ЄЕК ООН які є додатком до Женевської Угоди 1958 року і містять відповідні приписи.

Дана Угода, виконання якого повинно здійснюватися Мінінфраструктури, взагалі скасовує будь-які схеми сертифікації, крім саме сертифікації виробником. Тобто, Мінінфраструктури шляхом впровадження монополії прямо порушує положення міжнародної угоди.

Виходячи з викладеного, учасникам ринку на сьогодні очевидним є єдино можливий вихід, а саме: до приведення законодавства у відповідність, продовжити оформлення і видачу усіма органами оцінки відповідності (випробувальними лабораторіями та органами сертифікації) Актів технічної експертизи. Продовжувати приймати на їх основі документи для реєстрації переобладнання. Зараз це неможливо з причин, вказаних вище.

Нагадаємо, що міністра інфраструктури викликали на допит.