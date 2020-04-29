Нардеп партии "Слуга народа" Александр Куницкий разъезжает по Киеву на старом кабриолете Mercedes, который не указан в его декларации.

Нардеп в сопровождении девушки передвигался по улице Грушевского в центре Киева на автомобиле с откидным верхом – Mercedes-Benz SL 2001 года выпуска.

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Этот кабриолет – авто люкс-класса (четвертое поколение линейки SL) немецкой марки Mercedes-Benz. Он выпускался с 1989 по 2001, всего за 13 лет было произведено 204 940 единиц. Сейчас подобные авто в Украине продают по цене от 10 до 33 тысяч долларов.

Стоит отметить, что указанный автомобиль не был отражен в декларациях нардепа за 2018 и 2019 годы. Кроме того, согласно декларации, народный депутат, который задекларировал более 5 млн гривен, не обладает и другими транспортными средствами.

При этом в конце 2019 года Куницкий приобрел имущественные права на объект незавершенного строительства – парковочное место в паркинге многоэтажного дома в Клубничном переулке в Одессе. Деклараций за текущий год Куницкий не подавал.

Напомним, что именно Александр Куницкий спрашивал у нынешнего министра инфраструктуры Владислава Криклия о новой схеме сертификации ГБО. Министр ответ до сих пор не предоставил.

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