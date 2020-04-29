В умовах карантину, щоб заробити копійку, потрібно крутитись, як можеш. Іноді буквально.

Поки одні люди залишаються вдома, через корона-карантин, та затягують пояси тугіше, чекаючи на офіційний дозвіл повернутись на роботу, іншим вже немога терпіти і вони пристосовуються.

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Клуб Lucky Devil Lounge у Портленді був зачинений на карантин, разом з іншими закладами обслуговування, в тому числі кафе і ресторанами, з 16 березня. Власник закладу – Шон Болден, спершу здогадався пристосувати кухню у своєму клубі для приготування їжі (раніше пропонувались лише закуски) та відкрити торгівлю з віконця, як “МакДрайв”. Свій сервіс він назвав “Food 2 Go-Go”, дотепно обігруючи фразу “їжа на виніс” та неформальну назву танцівниць “ґоу-ґоу”. Пізніше він здогадався, що шоу також можна відновити, тільки показувати його через скляну перегородку. Якщо є автокінотеатр, чому б не влаштувати автостриптиз?

Танцівниці Lucky Devil Lounge дотримуються найсуворіших правил дистанціювання, забезпечені рукавичками та масками… на озброєнні в шоуґьолз є навіть протигаз. Чайові клієнти залишають у спеціальному відерці. Власник клубу запевняє, що від охочих до “хліба й видовищ” нема відбою.

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