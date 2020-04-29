Головна тематика його робіт – анімалізм.

Майстер на ім’я Птолемей Ерлінгтон останні 17 років перетворює непотрібний мотлох на анімалістичні скульптури. Найчастіше він використовує в якості матеріалу пластикові ковпаки від авто.

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Свої роботи він називає Hubcap Creatures – “ковпакові створіння” і продає їх на одноіменному сайті. Наприклад, 82-сантиметрову скульптуру ворона з назвою Russel Crow (аллюзія на ім’я актора Russell Crowe) митець оцінив у 700 фунтів – 23 660 гривень за поточним курсом.

Фото: скульптури з колісних ковпаків / Hubcap Creatures

“Hubcap Creatures повністю виготовлені з відходів та перероблених матеріалів. Усі ковпаки від колісних дисків, як правило, були знайдені мною на узбічях доріг, тому несуть шрами попереднього життя у вигляді подряпин та потертостей. Я вважаю, що ці позначки додають текстури та історії моїм істотам”, – пише Птолемей.

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