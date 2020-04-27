Італійський виробник суперкарів та марка Supreme випустили спільну колекцію речей для шанувальників скейтбордингу та стильних багатіїв.

Automobili Lamborghini та американський стріт-стайл бренд Supreme випустили спільну лінійку одягу та речей в кольорах італійських суперкарів.

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Поки одні багатії перефарбовують свої Lamborghini під Louis Vuitton, інші підбирають одяг під кольори машини. Supreme та Lamborghini пропонують полегшити вибір.

Supreme – марка, заснована зіркою скейтбордингу з Нью-Йорка Тайшоном Джонсом, випускає не лише одяг та аксесуари, а й спортивне знаряддя. В першу чергу, скейтборди. І тепер на них цілком законно стоять логотипи Lamborghini, що робить їх найдоступнішим чотириколісним транспортом з шильдиком “Ламбо”. Втім, на низькі цінники розраховувати не варто.

Фото: колекція Supreme Lamborghini / Supreme

“Lamborghini близькі дух і динамічність бренду Supreme, в цьому ми дуже схожі”, – говорить Катя Бассі, директор з маркетингу та комунікацій Automobili Lamborghini. “У новій колекції відображена філософія Lamborghini, тобто спортивний дизайн і високу якість в поєднанні з неповторним вуличним стилем Нью-Йорка”.

Колекція буде доступна для замовлення з 2-го квітня на сайті Supreme.

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