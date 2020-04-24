Аукціонний будинок "Сотбіс" виставив на торги "Колекцію Elkhart" – зібрання машин, мотоциклів, трейлерів та пам'ятних речей, що належало Наджибу Хану.

Минулого року KeyBank подав до суду на власника і керівника компанії Interlogic Outsourcing Inc. Наджиба Хана, звинувативши його у привласненні близько 100 мільйонів доларів, в тому числі, отриманих від клієнтів для сплати податків. Бізнесмену вдалось уникнути ув’язнення, оголосивши про банкрутство, але не конфіскації майна.

Дивіться також: Унікальний прототип Джона Делоріана Pontiac Banshee виставлений на продаж дилером KIA

Згідно з судовою постановою, у власності Хана знаходився 281 транспортний засіб. Вочевидь, не всі вони мають особлив цінність, оскільки аукціон RM Sotheby's повідомляє, що Elkhart Collection включає “більше 230 автомобілів, 30 мотоциклів, вантажівок, трейлерів та інших колекційних предметів”.

Найціннішими експонатами у зібранні Хана вважаються довоєнні машини, такі як: Hudson 1917 року, Bugatti Type 35 1927 року, Auburn 851 1935 року або туристичний автобус White Model 706 Glacier National Park 1936 року. Серед молодших раритетів особливу цінність представляють Mercedes-Benz SL Gullwing 1955 року, Ferrari 225 S Berlinetta 1952 року, Fiat 8V 1953 року. Наймолодшу епоху в колекції представляють такі машини, як DeLorean DMC-12, Ford Bronco або рестомод Ford Roadster. Поліцейський Subaru 360 1970 року з “мультяшною” зовнішністю, про який ми розповідали раніше, також є частиною колекції.

Фото: автомобілі з “Колекції Elkhart” / RM Sotheby's

Торги відбудуться у травні. Southbendtribune повідомляє, що в документах про банкрутство Наджиба Хана вказано, що сукупна вартість його активів становить 98 мільйонів доларів, однак за постановою суду його борг складає більше 126 мільйонів.

Також цікаво: Дуже рідкісний Shelby Mustang GT350-H простояв на подвір'ї 40 років