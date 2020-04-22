Раритет буквально вріс в землю.

Спортивне купе Shelby припаркували на задньому дворі будинку ще у 1981 році і з того часу про автомобіль “забули”. Аж поки на нього не натрапила команда шукачів автомобільних скарбів.

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Хлопці з Signature Auto Classics вирішили врятувати машину і повернути її до життя. Shelby Mustang GT350-H 1966 року випуску – це спеціальна обмежена серія моделі, випущена для прокатної компанії Hertz. Shelby American випустила 936 таких машин, які Hertz пропонувала клієнтам, як Shelby Mustang GT350 Rent-A-Racer. Орендувати спорткар на одну добу клієнти могли за $19,95.



З неясних причин, власник автомобіля залишив його на подвір’ї, навіть не накривши тентом. Після десятиліть простою під відкритим небом Mustang має зовсім непривабливий вигляд, однак спеціалісти Signature Auto Classics обіцяють повернути йому належний вигляд. Після реставрації вартість машини становитиме близько 300 тисяч доларів.

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