У Лас-Вегасі на продаж виставили культовий спортивний седан BMW M5 E34 1991 року. Вартість авто вражає - 69 900 доларів.

Справа в тому, що 30-річна заряджена п'ятірка БМВ відмінно збереглася, а її пробіг - всього 50 тис. Км. Автомобіль у відмінному стані і таких BMW M5 E34 зараз небагато.

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Особливо добре зберігся салон авто. В обробці використана чорно-сіра шкіра, а комплектація включає електропривод сидінь і телефон.

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Седан БМВ М5 Е34 оснащений 3,6-літровою рядною шісткою потужністю 315 л. с. і 5-ступінчастою МКПП. Він розганяється до 100 км / год за 6,4 с і розвиває 250 км / ч.