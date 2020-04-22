В Лас-Вегасе на продажу выставили культовый спортивный седан BMW M5 E34 1991 года. Стоимость авто впечатляет – 69 900 долларов.

Дело в том, что 30-летняя заряженная пятерка БМВ отлично сохранилась, а ее пробег – всего 50 тыс. Км. Автомобиль в отличном состоянии и таких BMW M5 E34 сейчас немного.

Читайте также: Большой спортивный внедорожник BMW X8 M стал на шаг ближе к реальности

Особенно хорошо сохранилось салон авто. В отделке использована черно-серая кожа, а комплектация включает электропривод сидений и телефон.

Также интересно: Новый крузер BMW R 18 получил крупнейший оппозитный мотор из существующих

Седан БМВ М5 Е34 оснащен 3,6-литровой рядной шестеркой мощностью 315 л. с. и 5-ступенчатой МКПП. Он разгоняется до 100 км / ч за 6,4 с и развивает 250 км / ч.