Похоже, баварцы решили выпустить М-версию абсолютно для всех своих моделей.

Сейчас крупнейшим и самым дорогим “Бумером” является внедорожник BMW X7, однако в затылок ему уже дышит BMW X8, который появится в компании спортивного BMW X8 M. Большой купеобразный внедорожник BMW может дебютировать уже в этом году.

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Слухи о появлении “Икс восемь” появились еще в 2017 году – до официального дебюта серийного BMW X7. А в следующем году, с выходом М-версий X5 и X7, производитель официально подтвердил планы пополнить линейку большим купеподобным внедорожником. Недавно компания BMW подала в немецкое патентное ведомство заявку на регистрацию торгового знака X8 M.



Фото: неофициальный рендер BMW X8 / X-Tomi Design

Предполагается, что X8 будет особенно роскошным кроссовером с купеобразным профилем. В техническом плане новинка будет идентичной BMW X7, а M-версия должна получить 4,4-литровый 625-сильный V8 от кросс-купе X6 M.

По слухам, базовый BMW X8 баварцы презентуют в конце текущего или начале следующего года, рыночный дебют новинки ожидается ближе к 2022 году, а его M-версия – не раньше 2023-го.

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