Схоже, баварці вирішили випустити М-версію абсолютно для всіх своїх моделей.

Наразі найбільшим та найдорожчим “Бімером” є позашляховик BMW X7, однак в потилицю йому вже дихає BMW X8, котрий з’явиться в компанії спортивного BMW X8 M. Великий купеподібний позашляховик BMW може дебютувати вже цього року.

Дивіться також: RS Q8 став першим автомобілем Audi з шестизначним цінником

Чутки про появу “Ікс вісім” з’явились ще у 2017 році – до офіційного дебюту серійного BMW X7. А наступного року, з виходом М-версій для X5 та X7, виробник офіційно підтвердив плани поповнити лінійку великим купеподібним позашляховиком. Нещодавно компанія BMW подала в німецьке патентне відомство заявку на реєстрацію торгового знака X8 M.



Фото: неофіційний рендер BMW X8 / X-Tomi Design

Передбачається, що X8 буде особливо розкішним кросовером з купеподібним профілем. В технічному плані новинка буде ідентичною BMW X7, а M-версія повинна отримати 4,4-літровий 625-сильний V8 від крос-купе X6 M.

За чутками, базовий BMW X8 баварці презентують в кінці поточного або на початку наступного року, ринковий дебют новинки очікується ближче до 2022 року, а його M-версія – не раніше 2023-го.

Також цікаво: Офіційно: Kia Sorento 2021 дебютував з гібридною силовою установкою