Онлайн-презентація відбудеться завтра, 19 березня. Сьогодні ж південнокорейська марка оприлюднила технічні подробиці та детальні фото новинки.

Оновлений Kia Sorento прес-реліз описує, як “потужний, прогресивний та універсальний” кросовер, що стане “серцем глобальної лінійки кросоверів” Kia. Європейські продажі стартують у третьому кварталі цього року.

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Найважливіше, що виділяє виробник у новому Sorento:

Стильний, сучасний дизайн кузову і високоякісне та технологічне наповнення салону;

Нова платформа пристосована для гібридних та плагін-гібридних агрегатів;

Більший рівень простору та комфорту, приємніше управління;

Прогресивні системи допомоги водію та мультимедійні можливості;

Новий режим руху Terrain Mode покращує можливості повнопривідного кросовера на бездоріжжі;

У продажу в Європі з третього кварталу 2020 року з гарантією на 150 000 км або 7 років.

Головним чином, до цього часу залишалась невідомою лиш технічна складова новинки.

Фото: деталі конструкції нового Kia Sorento / Kia

Залежно від ринку, будуть доступні різні силові агрегати. Наприклад, в Австралії та Європі Kia продаватиме Sorento з 2,2-літровим чотирициліндровим дизельним двигуном Smartstream, продуктивність якого становить 198 к.с. і 440 Нм крутного моменту. Цей двигун поєднується з новою восьмиступінчатою “мокрою” трансмісією з подвійним зчепленням.

Найважливішим новим доповненням до сімейства силових агрегатів є гібридна установка Kia Smartstream, яка поєднує 1,6-літровий бензиновий чотирициліндровий мотор з електричним двигуном на 44,2 кВт та літій-іонним акумулятором ємністю 1,49 кВт*год. Така комбінація забезпечує віддачу у 227 к.с. і 350 Нм крутного моменту.

У США та Канаді новий кросовер буде доступний також з гібридним силовим агрегатом Smartstream, та 2,5-літровим T-GDi з віддачею у 277 к.с. і 310 Нм крутного моменту.

Фото: Kia Sorento 2020 / Kia

Оснащення нового Kia Sorento вклає довгий список електронних помічників, серед яких система запобігання лобовому зіткненню, відеомоніторинг сліпих зон, тримання рядності, розумний круїз-контроль, моніторинг уваги водія тощо. Крім того, для кросовера буде доступна система Kia Remote Smart Parking Assist, котра дозволяє водіям самостійно переміщати автомобіль на автостоянку та з місця для паркування за допомогою смартфона.

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