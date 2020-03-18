Онлайн-презентация состоится завтра, 19 марта. Сегодня же южнокорейская марка обнародовала технические подробности и детальные фото новинки.

Обновленный Kia Sorento пресс-релиз описывает, как “мощный, прогрессивный и универсальный кроссовер, который станет “сердцем глобальной линейки кроссоверов Kia. Европейские продажи стартуют в третьем квартале этого года.

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Самое важное, что выделяет производитель в новом Sorento:

Стильный, современный дизайн кузова и высококачественное и технологичное наполнение салона;

Новая платформа приспособлена для гибридных и плагин-гибридных агрегатов;

Больший уровень пространства и комфорта, приятнее управление;

Прогрессивные системы помощи водителю и мультимедийные возможности;

Новый режим движения Terrain Mode улучшает возможности полноприводного кроссовера на бездорожье;

В продаже в Европе с третьего квартала 2020 года с гарантией на 150 тысяч км или 7 лет.

Главным образом, до сих пор оставалась неизвестной лишь техническая составляющая новинки.

Фото: детали конструкции нового Kia Sorento / Kia

В зависимости от рынка, будут доступны различные силовые агрегаты. Например, в Австралии и Европе Kia будет продавать Sorento с 2,2-литровым четырехцилиндровым дизельным двигателем Smartstream, производительность которого составляет 198 л.с. и 440 Нм крутящего момента. Этот двигатель сочетается с новой восьмиступенчатой "мокрой" трансмиссией с двойным сцеплением.

Важнейшим новым дополнением к семейству силовых агрегатов является гибридная установка Kia Smartstream, которая сочетает 1,6-литровый бензиновый четырехцилиндровый мотор с электрическим двигателем на 44,2 кВт и литий-ионным аккумулятором емкостью 1,49 кВт*час. Такая комбинация обеспечивает отдачу в 227 л.с. и 350 Нм крутящего момента.

В США и Канаде новый кроссовер также будет доступен с гибридным силовым агрегатом Smartstream, и 2,5-литровым T-GDi с отдачей в 277 л.с. и 310 Нм крутящего момента.

Фото: Kia Sorento 2020 / Kia

Оснащение нового Kia Sorento включает длинный список электронных помощников, среди которых система предотвращения лобовых столкновений, видеомониторинг слепых зон, удержание рядности, умный круиз-контроль, мониторинг внимания водителя и тому подобное. Кроме того, для кроссовера будет доступна система Kia Remote Smart Parking Assist, которая позволяет водителям самостоятельно перемещать автомобиль на автостоянку и с места для парковки с помощью смартфона.

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