Свежая модель представлена в кузове седан, универсал, в исполнении AMG и внедорожном All-Terrain. Для полноты картины не хватает только купе и кабриолета, которые в Штутгарте пообещали представить позже.

Нынешнее поколение одного из бестселлеров бренда, дебютировало в 2016 году. До полноценного изменения поколений еще несколько лет, и Mercedes-Benz подготовили легкое обновление для E-Class.

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Обновленную модель легко узнать по другому оформлению передней части, включая полностью светодиодные фары, которые лишили визуального разделения на две части. Версия E-Class от AMG имеет иной обвес и собственный набор дисков. Универсал повышенной проходимости E-Class All-Terrain легко узнать по пластиковым накладкам на кузове и высоким клиренсом.

В интерьере изменения также чисто косметические. Полностью цифровая приборная панель стала стандартным оснащением. В начальной комплектации два дисплея, объединенные под одним стеклом, имеют диагональ 10,25 дюйма каждый, а в качестве опции можно заказать большие 12,3-дюймовые экраны. Плюс последняя версия информационно-развлекательного комплекса MBUX с голосовым управлением и навигатором с функцией дополненной реальности. Также производитель расширил список электронных помощников, которые включены в перечень стандартного оснащения Е-Class.

Фото: обновленная линейка Mercedes-Benz E-Class 2021 модельного года / Daimler

Для новинки предлагается знакомый набор бензиновых моторов мощностью от 156 до 435 л.с. в версии AMG, a гамма дизельных двигателей представлена в диапазоне от 160 до 330 л.с. Появились два новых силовых агрегата: 2-литровая турбочетверка на 272 л.с. и 3-литровый шестицилиндровый мотор с отдачей в 367 л.с. Оба дополнены 48-вольтовой электросистемой со стартер-генератором.

Первые экземпляры обновленного Mercedes-Benz E-Class появятся в Украине в конце августа этого года, а цены станут известны ближе к началу продаж.

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