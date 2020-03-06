Свіжа модель представлена в кузові седан, універсал, у виконанні AMG та позашляховому All-Terrain. Для повноти картини не вистачає лише купе та кабріолета, які у Штутгарті пообіцяли представити пізніше.

Нинішнє покоління одного з бестселерів бренду, дебютувало в 2016 році. До повноцінної зміни пколінь ще кілька років, тож у Mercedes-Benz підготували легке оновлення для E-Class.

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Оновлену модель легко впізнати по іншому оформленню передньої частини, включаючи повністю світлодіодні фари, які позбавили візуального розділення на дві частини. Версія E-Class від AMG має інакший обвіс та власний набір дисків. Універсал підвищеної прохідності E-Class All-Terrain легко упізнати за пластиковими накладками на кузові та високим кліренсом.

В інтер’єрі зміни також суто косметичні. Повністю цифрова приладова панель стала стандартним оснащенням. У початковій комплектації два дисплея, об'єднані під одним склом, мають діагональ 10,25 дюйма кожен, а в якості опції можна замовити більші 12,3-дюймові екрани. Плюс остання версія інформаційно-розважального комплексу MBUX з голосовим управлінням і навігатором з функцією доповненої реальності. Також виробник розширив список електронних помічників, що включені у перелік стандартного оснащення Е-Class.

Фото: оновлена лінійка Mercedes-Benz E-Class 2021 модельного року / Daimler

Для новинки пропонується знайомий набір бензинових моторів потужністю від 156 до 435 к.с. у версії AMG, a гамма дизельних двигунів представлена ​​в діапазоні від 160 до 330 к.с. З’явилось два нових силових агрегата: 2-літрова турбочетвірка на 272 к.с. та 3-літровий шестициліндровий мотор з віддачею у 367 к.с. Обидва доповнені 48-вольтною електросистемою зі стартер-генератором.



Перші екземпляри оновленого Mercedes-Benz E-Class з'являться в Україні в кінці серпня цього року, а ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

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