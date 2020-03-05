Модель 2021 року, яка продаватиметься у США починаючи з літа цього року, отримає нове обладнання.

Найбільший позашляховик Volkswagen, який не продається в Європі, отримав оновлення. Модель 2021 року дещо змінила зовнішній вигляд та отримала більше хромованих деталей. Головна відмінність оновленого 2021 VW Atlas – можливість замовлення повного приводу на чотирициліндрових моделях.

При цьому базова ціна VW Atlas залишається такою ж, як і у минулорічної моделі. Найдешевша версія з переднім приводом Atlas S коштує $ 32 565, приблизно на 1000 доларів більше, ніж коротший Atlas Cross Sport. Навіть ця базова модель може оснащуватися повнопривідним приводом, за нього теба доплатити $1900.

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Atlas S оснащений тканинним салоном, 6,5-дюймовим інформаційно-розважальним екраном із сумісністю Apple CarPlay та Android Auto, регулюванням сидінь вручну, 18-дюймовими легкосплавними колесами, автоматичним гальмуванням в аварійних ситуаціях тощо. Він доступний лише з 2-літровим турбонаддувом 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 235 кінських сил.

Найбільш дорога версія SEL Premium R-Line оцінена в $51 715.

Нагадаємо, що VW Touareg має 460 сил під капотом.