Вершина лінійки Touareg тепер оснащується плагін-гібридною силовою установкою. І може проїхати 50 кілометрів без краплі бензину.

Компанія Volkswagen презентує в Женеві найпотужнішу модифікацію свого великого кросовера – Touareg R, а поки що знайомить з новинкою віртуально.

Також цікаво: Volkswagen, Audi та Porsche випустять електричні спорткари на агрегатах непереможного боліда ID R

Наразі лінійка моторів для Touareg включає один бензиновий агрегат V6 TSI (340 к.с.) та три турбодизеля: V6 TDI (231 і 286 к.с.) та V8 TDI (421 к.с.). Останній є найпотужнішою версією моделі на сьогодні. Touareg R стане на сходинку вище.

2,9-літровий бензиновий V6 у Touareg R прцює з підтримкою електромотора, разом вони генерують 460 кінських сил та 700 ньютон-метрів крутного моменту. Оберти розподіляються між обома осями через 8-позиційну автоматичну коробку передач, систему повного приводу 4Motion і центральний диференціал Torsen. Залежно від ситуації, на пердню може надходити до 70% крутного моменту, а на задню – до 80%.

Фото: Volkswagen Touareg R 2020 / Volkswagen

Volkswagen Touareg R оснащений компактним блоком літій-іонних акумуляторів, розміщених в днищі автомобіля, котрі дозволяють кросоверу долати в Еко-режимі до 50 кілометрів з вимкненим бензиновим мотором. В такому випадку максимальна швидкість спортивного кросовера не перевищуватиме 140 км/год. У звичайному ж режимі Touareg R здатен розвивати максималку в 250 км/год і прискорюватись до першої сотні за 5 секунд.

Фото: інтер’єр Volkswagen Touareg R 2020 / Volkswagen

Новий Volkswagen Touareg R надійде в продаж у Європі влітку нинішнього року. Ціни на автомобіль будуть оголошені пізніше.

Також цікаво: Крихітний хетчбек Renault Twingo отримав електроверсію ZE