Вершина линейки Touareg теперь оснащается плагин-гибридной силовой установкой. И может проехать 50 километров без капли бензина.

Компания Volkswagen представит в Женеве самую мощную модификацию своего большого кроссовера – Touareg R, а пока знакомит с новинкой виртуально.

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Сейчас линейка моторов для Touareg включает один бензиновый агрегат V6 TSI (340 л.с.) и три турбодизеля: V6 TDI (231 и 286 л.с.) и V8 TDI (421 л.с.). Последний является самой мощной версией модели на сегодня. Touareg R станет на ступеньку выше.

2,9-литровый бензиновый V6 в Touareg R работает с поддержкой электромотора, вместе они генерируют 460 лошадиных сил и 700 ньютон-метров крутящего момента. Обороты распределяются между обеими осями через 8-позиционную автоматическую коробку передач, систему полного привода 4Motion и центральный дифференциал Torsen. В зависимости от ситуации, на переднюю может поступать до 70% крутящего момента, а на заднюю – до 80%.

Фото: Volkswagen Touareg R 2020 / Volkswagen

Volkswagen Touareg R оснащен компактным блоком литий-ионных аккумуляторов, расположенных в днище автомобиля, которые позволяют кроссоверу преодолевать в эко-режиме до 50 километров с выключенным бензиновым мотором. В таком случае максимальная скорость спортивного кроссовера не превысит 140 км/ч. В обычном же режиме Touareg R способен развивать максималку в 250 км/ч и ускоряться до первой сотни за 5 секунд.

Фото: интерьер Volkswagen Touareg R 2020 / Volkswagen

Новый Volkswagen Touareg R поступит в продажу в Европе летом нынешнего года. Цены на автомобиль будут объявлены позже.

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