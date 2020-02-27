Насправді це місцева версія Skoda Rapid.

На заводі в Калузі (Росія) розпочали виробництво нової генерації Volkswagen Polo Sedan. Однак насправді це зовсім не те авто, за яке себе видає. Певна річ, що моделі з кузовом седан у модельному ряду європейського Volkswagen Polo немає. Подібне авто є в Латинській Америці, але там воно називається Virtus.

При більш детальному розгляді виявляється, що російський VW Polo Sedan має кузов не седан, а ліфтбек. Та й зовні він дуже схожий на місцеву версію Skoda Rapid.

VW Polo Sedan

Skoda Rapid

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Чеська марка перестала випускати Rapid для Європи – залишила цю модель лише для Росії та Китаю. Замість неї представлена абсолютно нова модель Scala. Саме вона, а не “Рапід”, продається в Україні.

В Росії під назвою Skoda Rapid випускається модель на платформі 10-річної давнини PQ25. Втім, зовні вона схожа на європейську Scala. А новий VW Polo Sedan – це та сама російська Шкода Рапід, лише перероблена на “Фольксваген”. Від німецької марки тут передня та задня частина, а от інші частини кузова та салон – практично аналогічні “Рапіду”.

VW Polo Sedan

Skoda Rapid

Однакові у моделей і двигуни. Та й збирати автомобілі будуть на одному заводі в м. Калуга.

За твердженням імпортера Volkswagen в Україні, нова генерація VW Polo Sedan в нашу країну поставлятись не буде, хоча минуле покоління ще є на складах імпортера.

Нагадаємо, що показали повністю новий Volkswagen Caddy.