Презентація нового покоління фургона має відбутися ще до кінця зими, але зображення новинки вже мандрують світовим павутинням.

У це складно повірити, але актуальне покоління Volkswagen Caddy вперше представили публіці аж у 2003 році та з невеликими доопрацюваннями воно проіснувало аж до 2020-го. І ось, ближче до кінця цього місяця нам обіцяють показати новий автомобіль, в основі якого буде лежати модульна платформа MQB.

Читайте також: Дівчина познущалась над Porsche Cayenne свого хлопця: відео

Втім, дизайн фургона навряд чи вже стане сюрпризом для автомобільних ентузіастів. На початку цього року в Мережі безліч разів з'являлися шпигунські фотографії Caddy і різноманітні фірмові скетчі, а буквально днями німецьке видання Auto motor und sport опублікувало перші фотографії новинки, на яких модель можна розглянути абсолютно без камуфляжу.

Судячи із зображень, при розробці дизайну нового VW Caddy використовувався еволюційний підхід. В цілому автомобіль дуже сильно нагадує фургон попереднього покоління, при цьому виглядає досить сучасним. З радикально нового тут світлодіодна головна оптика і витягнуті вздовж стійок задні ліхтарі. Хоча й інших цікавих рішень по кузову теж вистачає.

Про дизайн інтер'єру нового Caddy поки залишається тільки здогадуватися. За інформацією німецького видання, новий Caddy збереже широку лінійку кузовних модифікацій. Що ж стосується переходу на платформу MQB, то вона дозволить інженерам впровадити безліч нових технологій, що вже використовуються на "легкових" моделях. Окрім цього, вона позитивно позначиться на вартості самого автомобіля та запасних частин до нього.

При цьому, від задньої ресорної підвіски німцям точно доведеться відмовитися. Замість неї на фургоні з'явиться напівзалежна "балка" з пружинами та амортизаторами. Така конструкція гірше переносить велику вагу, але краще показує себе при щоденній розміреній експлуатації.

Читайте також: Стало відомо, скільки може принести нова схема сертифікації ГБО