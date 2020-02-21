Презентация нового поколения фургона должна состояться еще до конца зимы, но изображения новинки уже путешествуют по всемирной паутине.

В это сложно поверить, но актуальное поколение Volkswagen Caddy впервые представили публике только в 2003 году и с небольшими доработками оно просуществовало вплоть до 2020-го. И вот, ближе к концу этого месяца нам обещают показать новый автомобиль, в основе которого будет лежать модульная платформа MQB.

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Впрочем, дизайн фургона вряд ли уже станет сюрпризом для автомобильных энтузиастов. В начале этого года в сети множество раз появлялись шпионские фотографии Caddy и различные фирменные скетчи, а буквально на днях немецкое издание Auto motor und sport опубликовало первые фотографии новинки, на которых модель можно рассмотреть абсолютно без камуфляжа.

Судя по изображениям, при разработке дизайна нового VW Caddy использовался эволюционный подход. В целом автомобиль очень сильно напоминает фургон предыдущего поколения, при этом выглядит достаточно современным. Из радикально нового здесь светодиодная головная оптика и вытянутые вдоль стоек задние фонари. Хотя и других интересных решений по кузову тоже хватает.

О дизайне интерьера нового Caddy пока остается только догадываться. По информации немецкого издания, новый Caddy сохранит широкую линейку кузовных модификаций. Что же касается перехода на платформу MQB, то она позволит инженерам внедрить множество новых технологий, которые уже используются на “легковых” моделях. Кроме этого, она положительно скажется на стоимости самого автомобиля и запасных частей к нему.

При этом, от задней рессорной подвески немцам точно придется отказаться. Вместо нее на фургоне появится полузависимая "балка" с пружинами и амортизаторами. Такая конструкция хуже переносит большой вес, но лучше показывает себя при ежедневной размеренной эксплуатации.

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