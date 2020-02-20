Женская месть может быть страшной. Иногда она даже касается автомобилей.

Парень за рулем Porsche Cayenne – это уже немного странно, ведь в Украине такие автомобили, как правило, водят девушки. Но поведение обиженной женщины, портящей дорогой немецкий автомобиль, еще более странное.

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Так, в городе Днепр на одной из парковок разъяренная девушка оставила на кузове автомобиля Porsche нецензурные послания. Соответствующее видео было опубликовано в Сети.