Женская месть может быть страшной. Иногда она даже касается автомобилей.
Парень за рулем Porsche Cayenne – это уже немного странно, ведь в Украине такие автомобили, как правило, водят девушки. Но поведение обиженной женщины, портящей дорогой немецкий автомобиль, еще более странное.
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Так, в городе Днепр на одной из парковок разъяренная девушка оставила на кузове автомобиля Porsche нецензурные послания. Соответствующее видео было опубликовано в Сети.