Skoda Rapid оновиться у 2020 модельному році. Однак після поновлення популярний автомобіль залишає європейський ринок, залишаючись в країнах, що розвиваються.

Дизайн "Шкода Рапід" помітно змінився на краще. Це підтверджують офіційні зображення. Живих фото новинки поки немає, машину обіцяють представити публіці до кінця року.

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Проте, навіть дизайнерські ескізи дають вичерпне уявлення про зовнішність "Шкода Рапід" 2020. Як і слід було очікувати, новинка нагадує Skoda Scala 2019, яка свого часу продемонструвала нову стилістику для чеських моделей.

Нова Skoda Rapid отримала трикутні передні фари і фірмову фальшрадиаторную грати. У передньому бампері з'явився широкий повітрозабірник з горизонтальними протитуманними фарами.

Ззаду також видно ліхтарі в стилі "Шкода Скала" - замість колишніх великих блоків з'явилися вузькі горизонтальні. Тепер окремі секції заходять на дверцята багажника.

Фото салону поки немає. Швидше за все, передня панель залишиться від колишнього автомобіля. В іншому випадку новинка може отримати інтер'єр в стилі тієї ж Scala.

Нагадаємо, що при поверенні техогляду авто без каталізатора залишаться поза законом.