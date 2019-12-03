Норма діятиме лише для нових авто та дозволить завозити та виробляти автомобілі, які відповідають нормам "Євро5".

3 грудня 2019 року Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект Закону про внесення змін до Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів" щодо міжнародних екологічних вимог для деяких транспортних засобів номер 2078-1. "За" у першому читанні проголосувало 360 депутатів, а в цілому – 356 нардепів. Інший законопроект, який відкривав "дорогу" вживаним авто незалежно від їх екологічної відповідності (2078) навіть не був внесений на розгляд.

Згідно Закону, який вступить в дію після підписання президентом та публікацією у офіційній пресі, в Україну з 1 січня 2025 року буде заборонено ввіз та продаж вироблених в Україні автомобілів, які не відповідають екологічним нормам нижчими за "Євро6". Натомість до цього часу можна продавати авто, які відповідають нормам "Євро5" та "Євро6".

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Хоча в Європі норма "Євро6" діє вже кілька років, а в Україні вона мала бути впроваджена з 1 січня 2020 року, в нашу країну ввозять багато авто, які відповідають екологічному стандарту "Євро5".

Якби закон не прийняли до початку наступного року, їх ввіз став би неможливим. Зокрема, йдеться про авто виробництва Росії, Китаю та деяких інших країн (наприклад, Румунії, Тайланду тощо). Не дивлячись на "екзотичність" цих країн, там виробляють автомобілі відомих світових автобрендів, які поставляються в Україну. Відповідно, вартість багатьох моделей авто могла б зрости. Прийнятий Закон зробив можливим поставки цих авто аж до 2025 року.

Нагадаємо, що при поверенні техогляду авто без каталізатора залишаться поза законом.