Норма будет действовать только для новых авто и позволит завозить и производить автомобили, которые соответствуют нормам "Евро5".

3 декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств" относительно международных экологических требований для некоторых транспортных средств номер 2078-1. "За" в первом чтении проголосовало 360 депутатов, а в целом – 356 нардепов. Другой законопроект, который открывал "дорогу" бывшим в употреблении авто независимо от их экологического соответствия (2078) даже не был внесен на рассмотрение.

Согласно Закону, который вступит в действие после подписания президентом и публикации в официальной прессе, в Украине с 1 января 2025 года будет запрещен ввоз и продажа произведенных в Украине автомобилей, не соответствующих экологическим нормам ниже "Евро6". Зато до сих пор можно продавать авто, которые соответствуют нормам "Евро5" и "Евро6".

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Хотя в Европе норма "Евро6" действует уже несколько лет, а в Украине она должна была быть внедрена с 1 января 2020 года, в нашу страну ввозят много авто, которые соответствуют экологическому стандарту "Евро5”.

Если бы закон не приняли в начале следующего года, их ввоз стал бы невозможным. В частности, речь идет об авто производства России, Китая и некоторых других стран (например, Румынии, Таиланда и т.д.). Несмотря на "экзотичность" этих стран, там производят автомобили известных мировых автобрендов, которые поставляются в Украину. Соответственно, стоимость многих моделей авто могла бы возрасти. Принятый Закон сделал возможным поставки этих авто до 2025 года.

Напомним, что при возвращении техосмотра авто без катализатора останутся вне закона.