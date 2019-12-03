Skoda Rapid обновится в 2020 модельном году. Однако после обновления популярный автомобиль оставляет европейский рынок, оставаясь в развивающихся странах.

Дизайн "Шкода Рапид" заметно преобразился. Это подтверждают официальные изображения. Живых фото новинки пока нет, машину обещают представить публике до конца года.

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Однако, даже дизайнерские эскизы дают исчерпывающее представление о внешности "Шкода Рапид" 2020. Как и следовало ожидать, новинка напоминает Skoda Scala 2019, которая в свое время продемонстрировала новую стилистику для чешских моделей.

Новая Skoda Rapid получила треугольные передние фары и фирменную фальшрадиаторную решетку. В переднем бампере появился широкий воздухозаборник с горизонтальными противотуманными фарами.

Сзади также видны фонари в стиле "Шкода Скала" – вместо прежних крупных блоков появились узкие горизонтальные. Теперь отдельные секции заходят на дверцу багажника.

Фото салона пока нет. Скорее всего, передняя панель останется от прежнего автомобиля. В противном случае новинка может получить интерьер в стиле той же Scala.

Напомним, что при возврате техосмотра авто без катализатора останутся вне закона.