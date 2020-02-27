На самом деле это местная версия Skoda Rapid.

На заводе в Калуге (Россия) начали производство новой генерации Volkswagen Polo Sedan. Однако на самом деле это совсем не то авто, за которое себя выдает. Естественно, что модели с кузовом седан в модельном ряду европейского Volkswagen Polo нет. Подобное авто есть в Латинской Америке, но там оно называется Virtus.

При более детальном рассмотрении оказывается, что российский VW Polo Sedan имеет кузов не седан, а лифтбек. Да и внешне он очень похож на местную версию Skoda Rapid.

VW Polo Sedan

Skoda Rapid

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Чешская марка перестала выпускать Rapid для Европы – оставила эту модель только для России и Китая. Вместо нее представлена совершенно новая модель Scala. Именно она, а не “Рапид”, продается в Украине.

В России под названием Skoda Rapid выпускается модель на платформе 10-летней давности PQ25. Впрочем, внешне она похожа на европейскую Scala. А новый VW Polo Sedan – это та самая российская Шкода Рапид, только переделанная на "Фольксваген". От немецкой марки здесь передняя и задняя часть, а вот остальные части кузова и салон – практически аналогичные “Рапиду”.

VW Polo Sedan

Skoda Rapid

Одинаковые у моделей и двигатели. Да и собирать автомобили будут на одном заводе в г. Калуга.

По утверждению импортера Volkswagen в Украине, новая генерация VW Polo Sedan в нашу страну поставляться не будет, хотя прошлое поколение еще есть на складах импортера.

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