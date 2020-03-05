Модель 2021 года, которая будет продаваться в США начиная с лета этого года, получит новое оборудование.

Самый большой внедорожник Volkswagen, который не продается в Европе, получил обновление. Модель 2021 года несколько изменила внешний вид и получила больше хромированных деталей. Главное отличие обновленного 2021 VW Atlas – возможность заказа полного привода на четырехцилиндровых моделях.

При этом базовая цена VW Atlas остается такой же, как и у прошлогодней модели. Самая дешевая версия с передним приводом Atlas S стоит $ 32 565, примерно на 1000 долларов больше, чем короче Atlas Cross Sport. Даже эта базовая модель может оснащаться полноприводным приводом, за него следует доплатить $1900.

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Atlas S оснащен тканевым салоном, 6,5-дюймовым информационно-развлекательным экраном с совместимостью Apple CarPlay и Android Auto, регулировкой сидений вручную, 18-дюймовыми легкосплавными колесами, автоматическим торможением в аварийных ситуациях и прочее. Он доступен только с 2-литровым турбонаддувом 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 235 лошадиных сил.

Наиболее дорогая версия SEL Premium R-Line оценена в $51 715.

Напомним, что VW Touareg 460 сил под капотом.