Вартість флагмана цілком відповідає його статусу.

Свого часу найдорожчою моделлю марки з Інгольштадту був суперкар Audi R8, та його час минув. Сьогодні найпотужніші моделі Audi частіше мають кузови типу універсал. А найпотужнішим з них є кросовер RS Q8.

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Зважаючи на те, що Audi RS Q8 доводиться “близьким родичем” Lamborghini Urus, стартовий цінник у $113 995 на ринку США не видається занадто високим. Тим паче, що серед конкурентів є й дорожчі машини.

Так, 617-сильний BMW X6M Competition коштує від $118 595, 575-сильний Range Rover Sport SVR обійдеться мінімум в $115 795, ціни на 541-сильний Porsche Cayenne Turbo Coupe починаються від $131 450 і лиш 577-сильний Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe коштує рівно стільки ж – $113 995, без додаткових опцій.

Фото: Audi RS Q8 / Audi

За свої гроші Audi RS Q8 пропонує продуктивність у 591 кінську силу та 800 ньютон-метрів крутного моменту, котрі надходять від 4-літрового твін-турбо V8 та автоматичної трансмісії на 8 передач. Повний привід quattro та висока потужність забезпечують кросоверу прискорення від 0 до 100 км/год за 3,7 секунди, а також статус найшвидшого кросовера Нюрбургрінгу з часом проходження кола у 7:42.2.

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