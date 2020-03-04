Відтінки блакитного та жовтого не такі, як на українському прапорі, але їх комбінація навіює патріотичний настрій.

Отруйно-яскраві кольори Mansory Venatus змушують мружитись, при розгляданні фотографій. Як почуватиметься власник такого Urus за кермом – важко навіть уявити.

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У каталогу Mansory можна знайти окремі компоненти для стайлінгу та тюнінгу Lamborghini Urus, а комплект Venatus являє собою найбільш радикальну версію “Уруса” з усім, що можна знайти в каталозі.

Широкий кузов з карбонових деталей, спойлер і колісні диски з того ж матеріалу поставляються нефарбованими. Решта деталей автомобіля пофарбовані в яскравий синій та жовто-зелений відтінки. Ця ж кольорова схема повторюється всередині італійського спорткара. Найдрібніша панель в салоні зашита в шкіру, на стелі вишиті ромбовидні візерунки з білим підсвічуванням і ефектом зоряного неба.

Рестайлінгом спеціалісти Mansory не обмежились і попрацювали над технічною частиною Lamborghini Urus. Віддачу 4-літрового V8 бітурбо збільшили з 650 к.с. і 850 Нм до 810 сил і 1000 номів. Додаткова потужність забезпечує кращу динаміку та більшу максимальну швидкість: від 0 до 100 км/год кросовер прискорюється за 3.3 секунди і розвиває 320 км/год.

Фото: Mansory Venatus на базі Lamborghini Urus / Mansory

Вартість комплекту Mansory Venatus не розкривається, однак, враховуючи масштаб тюнінгу, можна очікувати, що він буде надзвичайно дорогим. Так, минулого року фірма представила Rolls-Royce Cullinan Mansory Billionaire з цінником на 880 тисяч доларів вищим за звичайний Cullinan.

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