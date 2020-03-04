Оттенки голубого и желтого не такие, как на украинском флаге, но их комбинация навевает патриотический настрой.

Ядовито-яркие цвета Mansory Venatus заставляют щуриться при рассматривании фотографий. Как будет чувствовать себя владелец такого Urus за рулем – трудно даже представить.

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В каталоге Mansory можно найти отдельные компоненты для стайлинга и тюнинга Lamborghini Urus, а комплект Venatus представляет собой наиболее радикальную версию “Уруса” со всем, что можно найти в каталоге.

Широкий кузов из карбоновых деталей, спойлер и колесные диски из того же материала поставляются непокрашенными. Остальные детали автомобиля окрашены в яркий синий и желто-зеленый оттенки. Эта же цветная схема повторяется внутри итальянского спорткара. Мельчайшая панель в салоне зашита в кожу, на потолке вышиты ромбовидные узоры с белой подсветкой и эффектом звездного неба.

Рестайлингом специалисты Mansory не ограничились и поработали над технической частью Lamborghini Urus. Отдачу 4-литрового V8 битурбо увеличили с 650 л.с. и 850 Нм до 810 сил и 1000 Нм. Дополнительная мощность обеспечивает лучшую динамику и большую максимальную скорость: от 0 до 100 км/ч кроссовер ускоряется за 3.3 секунды и развивает 320 км/час.

Фото: Mansory Venatus на базе Lamborghini Urus / Mansory

Стоимость комплекта Mansory Venatus не раскрывается, однако, учитывая масштаб тюнинга, можно ожидать, что он будет чрезвычайно дорогим. Так, в прошлом году фирма представила Rolls-Royce Cullinan Mansory Billionaire с ценником на 880 тысяч долларов выше обычного Cullinan.

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