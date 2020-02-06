Остроугольный спорт-кроссовер от итальянской марки и в обычном виде производит впечатление, а Urus "на стероидах" заставит соперников робко опускать глаза вниз.

Кому-то нравятся неприметные "слиперы", другие любят показную демонстрацию возможностей своего авто. И речь не о спойлере на багажнике Lanos, а о 820 адских лошадях, стоящих того, чтобы быть замеченными.

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Именно такую мощность имеет 4-литровый твин-турбо V8, скрывающийся под карбоновым капотом Lamborghini Urus от Keyvany. Тюнеры из Франкфурта прокачали мотор кроссовера на дополнительные 180 л.с. и 250 ньютон-метров, максимальный крутящий момент теперь достигает 1100 Нм. Конечно, это позволило улучшить динамику Urus при разгоне на 0,3 секунды – он выполняет упражнение с 3,3 секунды. Максимальная скорость выросла с 305 до 325 километров в час.

Фото: Keyvany Lamborghini Urus / Motor1

О всех этих вещах просто-таки кричит широкий карбоновый обвес и декор кузова. Тюнер сообщает, что новые бамперы удалось сделать легче, чем оригинальные: минус 34 кило спереди, минус 41 – сзади. Зато внутри появились дополнительные килограммы желтой кожи в тон кузова и черной – под карбон. И еще немного карбоновых деталей. Пакет тюнинга также включает 24-дюймовые легкосплавные диски собственного дизайна Keyvany.

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