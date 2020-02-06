Гострокутний спорт-кросовер від італійської марки і в звичайному вигляді справляє враження, а Urus "на стероїдах" змусить суперників боязко опускати очі долу.

Комусь до вподоби непримітні "сліпери", інші люблять показну демонстрацію можливостей свого авто. І мова не про спойлер на багажнику Lanos, а про 820 пекельних коней, вартих того, щоб бути поміченими.

Дивіться також: Дюжину швидких і шалених спорткарів сучасності виставили на перегони на злітній смузі аеродрому (відео)

Саме таку потужність має 4-літровий твін-турбо V8, що ховається під карбоновим капотом Lamborghini Urus від Keyvany. Тюнери з Франкфурту прокачали мотор кросовера на додаткові 180 к.с. та 250 ньютон-метрів, максимальний крутний момент тепер сягає 1100 Нм. Звісно, це дозволило покращити динаміку Urus при розгоні на 0,3 секунди – він виконує вправу з 3,3 секунди. Максимальна швидкість виросла з 305 до 325 кілометрів на годину.

Фото: Keyvany Lamborghini Urus / Motor1

Про всі ці речі просто-таки кричить широкий карбоновий обвіс та декор кузову. Тюнер повідомляє, що нові бампери вдалось зробити легшими, ніж оригінальні: мінус 34 кіло спереду, мінус 41 – ззаду. Натомість всередині з’явились додаткові кілограми жовтої шкіри в тон кузову і чорної – під карбон. Та ще трохи карбонових деталей. Пакет тюнінгу також включає 24-дюймові легкосплавні диски власного дизайну Keyvany.

Також цікаво: Розмір має значення: нова BMW 4 Серії показала гігантську решітку радіатора