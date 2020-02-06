Неначе паща хижого звіра, що хоче прожувати номерний знак. Образ повинно посилити світло фар з "похмурим поглядом".
Здається, десь у таємній баварській лабораторії, проводяться жахливі експерименти над BMW 4 Серії. Операції пов’язані виключно з радіаторною решіткою, котра змінює форми і розміри.
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Коли нове купе четвертої серії вперше помітили на дорозі, ще були сумніви, щодо горезвісної радіаторної решітки. Одним подобається, що ця деталь останнім часом почала збільшуватись в розмірах, іншим це не до смаку.
Аж раптом баварська марка оприлюднила офіційний тізер трекового спорткара BMW M4 GT3. Затемнення картинки в області повітроводів приховувало повний образ, але показувало, що вони будуть великими. Принаймні широкими.
Дров у вогонь підкинув портал BimmerPost, розмістивши наступний рендер:
Останні шпигунські витоки показують, що в останньому випадку дизайнер був дуже близький до істини.
Фото: шпигунські знімки BMW 4 Series 2021 / Motor1
Власне, перед нами більш реалістична, наближена до конвеєрної версії, форма візіонерського концепту.
Фото: BMW Concept 4 / Carscoops
Залишається відкритим питання, чи буде така ж решітка у споріднених чотиридверок 3 Серії.
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