Неначе паща хижого звіра, що хоче прожувати номерний знак. Образ повинно посилити світло фар з "похмурим поглядом".

Здається, десь у таємній баварській лабораторії, проводяться жахливі експерименти над BMW 4 Серії. Операції пов’язані виключно з радіаторною решіткою, котра змінює форми і розміри.

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Коли нове купе четвертої серії вперше помітили на дорозі, ще були сумніви, щодо горезвісної радіаторної решітки. Одним подобається, що ця деталь останнім часом почала збільшуватись в розмірах, іншим це не до смаку.

Аж раптом баварська марка оприлюднила офіційний тізер трекового спорткара BMW M4 GT3. Затемнення картинки в області повітроводів приховувало повний образ, але показувало, що вони будуть великими. Принаймні широкими.

Дров у вогонь підкинув портал BimmerPost, розмістивши наступний рендер:

Останні шпигунські витоки показують, що в останньому випадку дизайнер був дуже близький до істини.

Фото: шпигунські знімки BMW 4 Series 2021 / Motor1

Власне, перед нами більш реалістична, наближена до конвеєрної версії, форма візіонерського концепту.

Фото: BMW Concept 4 / Carscoops

Залишається відкритим питання, чи буде така ж решітка у споріднених чотиридверок 3 Серії.

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