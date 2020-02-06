Словно пасть хищного зверя, желающего прожевать номерной знак. Образ должен усилить свет фар с "мрачным взглядом".

Кажется, где-то в тайной баварской лаборатории проводятся ужасные эксперименты над BMW 4 Серии. Операции связаны исключительно с радиаторной решеткой, которая меняет формы и размеры.

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Когда новое купе четвертой серии впервые заметили на дороге, еще были сомнения, относительно пресловутой радиаторной решетки. Одним нравится, что эта деталь в последнее время начала увеличиваться в размерах, другим это не по вкусу.

Внезапно баварская марка обнародовала официальный тизер трекового спорткара BMW M4 GT3. Затемнение картинки в области воздуховодов скрывало полный образ, но показывало, что они будут большими. По крайней мере широкими.

Дров в огонь подбросил портал BimmerPost, разместив следующий рендер:

Последние шпионские утечки показывают, что в последнем случае дизайнер был очень близок к истине.

Фото: шпионские снимки BMW 4 Series 2021 / Motor1

Собственно, перед нами более реалистичная, приближенная к конвейерной версии, форма визионерского концепта.

Фото: BMW Concept 4 / Carscoops

Остается открытым вопрос, будет ли такая же решетка у родственных четырехдверок 3 серии.

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