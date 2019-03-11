Немецкий производитель будто оправдывается за такое стилистическое решение для своего нового флагмана.

Премьера нового поколения BMW 7 Серии поразила и даже шокировала многочисленных поклонников марки – причиной для этого стала огромная радиаторная решетка автомобиля. Волна критики в сторону производителя побудила BMW объяснить, почему у флагмана такой дизайн.

Также интересно: Tesla Model Y показалась на тизере перед премьерой 14 марта

Как только компания BMW обнародовала информацию о новом седане 7 Серии, пользователи Сети наперебой принялись упражняться в остроумии и тиражировать мемы о “ноздрях” немецкого флагмана. “Бабушка, а почему у тебя такие большие ноздри”…

Фото: BMW 7 Series 2019 / BMW

В результате массированной критики в сторону столь массивных “ноздрей”, компания была вынуждена дать официальный ответ. Он есть в видео, однако, если коротко, то объяснение такое: флагману такие решетки предназначены по статусу.

Дизайнер компании BMW Алекс Хеза объясняет, что размер решетки автомобилей марки пропорционален их положению в модельном ряду BMW. Чем больше по размеру модель – тем больше у нее решетки. Если у BMW 1-й серии “ноздри” едва заметны, то у 5-й серии они гораздо больше. А потому во флагманских кроссоверах X7 и седана 7 Серии эти элементы просто не могут быть такими же или меньшими, чем у “пятерки” или “тройки”.

Однако позиционирование – не единственная причина появления гигантских воздухозаборников, поскольку они имеют еще и функциональное назначение. Вместе с широким нижним воздуховодом они улучшают аэродинамику седана.

Также интересно: Женевский автосалон 2019: фотогалерея суперкаров