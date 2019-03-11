Німецький виробник ніби виправдовується за таке стилістичне рішення для свого нового флагмана.

Прем’єра нового покоління BMW 7 Серії вразило і навіть шокувало числених шанувальників марки – причиною для цього стала величезна радіаторна решітка автомобіля. Хвиля критики у бік виробника спонукала BMW пояснити, чому у флагмана такий дизайн.

Також цікаво: Tesla Model Y показалась на тізері перед прем'єрою 14 березня

Як тільки компанія BMW оприлюднила інформацію про новий седан 7 Серії, користувачі Мережі один поперед одного почали вправлятись у дотепності і тиражувати меми про “ніздрі” німецького флагмана. “Бабусю, а чому у тебе такі великі ніздрі”…

Фото: BMW 7 Series 2019 / BMW

В результаті масованої критики у бік настільки масивних “ніздрів”, компанія була змушена дати офіційну відповідь. Вона є у відео, однак, якщо коротко, то пояснення таке: слагману такі ґрати радіаторної решітки призначені за статусом.

Дизайнер компанії BMW Алекс Хеза пояснює, що розмір решітки автомобілів марки пропорційний їхньому положенню у модельному ряду BMW. Чим більша за розміром модель – тим більші у неї ґрати. Якщо у BMW 1-ї серії “ніздрі” ледь помітні, то у 5-й серії вони набагато більші. А тому у флагманських кросовера X7 та седана 7 Серії ці елементи просто не можуть бути такими ж, чи меншими, ніж у “п’ятірки” чи “трійки”.



Однак позиціонування – не єдина причина появи гігантських повітрозабірників, оскільки вони мають ще й функціональне призначення. Разом з широким нижнім півітроводом вони покращують аеродинаміку седана.

Також цікаво: Женевський автосалон 2019: фотогалерея суперкарів